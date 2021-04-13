福岛核废水排入海 了解计画来龙去脉

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（法新社东京13日电） 福岛核电厂核子事故发生至今已逾10年，日本政府终于决定将超过100万吨的核电厂内含辐射废水排放入海，引发激烈争议。福岛核废水排放入海恐需费数十年才能完成，以下为相关整理。

●日本要排放的核废水是什么？

2011年311大地震引发的海啸，破坏了福岛第一核电站反应炉结构，为了避免反应炉融解，东京电力公司每天引100立方公尺的海水进行冷却，此外还有长期以来陆续渗入反应炉的雨水及地下水，都是受辐射污水。

东电采用规模庞大的抽水及过滤系统「先进液体处理系统」（ALPS），每天抽取数吨污水，过滤掉水中绝大部分的辐射物质。东电在福岛一个鸟类保护区旁设置了1000多个储水槽，目前已存放125万吨处理过的核废水，但预料2022年下半年就会全部装满。

● 什么是氚？排入海的核废水有无害？

氚（tritium）是一种氢放射性同位素，专家表示只有在极大量情况下才会危害人体。氚有多种实际用途，包括制造核武、医学用的生物显影剂或逃生口标志等须在黑暗中发光的物品等。

日本一般核电厂产生的含氚水排放入海时，标准值是每公升不超过6万贝克。东京电力在排放前会先把核废水用海水稀释百倍以上，每公升含氚量将不到1500贝克，是日本境内标准的1/40。

各国对氚的容许值不同，以饮用水含氚上限值来看，世界卫生组织（WHO）标准则为每公升1万贝克。因此，日本排放入海标准约WHO提出国际标准的1/7。

日本经产省2019年规划排入海洋或蒸发后排放进大气等核废水解决方案，国际原子能总署（IAEA）去年表示两种方式「技术上均可行」。国际原能署署长葛罗西（Rafael Mariano Grossi）说：「核电厂的废水排放入海司空见惯，不是什么新鲜事，这不涉丑闻。」

● 争议性在哪？福岛渔产会否受冲击？

像反核的「绿色和平」（Greenpeace）等环团认为，放射性物质像碳-14会残留在水中，并「轻易聚集于食物链」，长期下来累积摄取的量可能伤害DNA，希望东电持续储存这些核废水，直到发展出更先进的过滤科技。

日本当地的渔民也忧心，10年来他们努力说服消费者相信福岛海鲜安全无虞，但核废水一排放，这些努力恐将功亏一篑

日本政府表示，福岛核废水的放射性物质远低于国际安全值上限。日本政府引述联合国的报告指出，不要说预计分几十年排放完，即使将福岛核电厂全部核废水集中在一年内排放，对日本产生的辐射暴露量也会低于「自然辐射暴露量的千分之一」。

日本政府对于食品的辐射安全剂量规定上限为每公斤100贝克容许值，相较欧盟的标准是1250贝克/公斤、美国是1200贝克/公斤；福岛县更针对农渔产品设定更严格的50贝克／公斤上限标准，以博取消费者信赖。自2011年以来，已有数十万种福岛食品通过检测。

● 专家怎说

日本大分大学（Oita University）辐射风险评估专家甲斐伦明告诉法新社，控制核废水的稀释浓度与排放量很重要，「科学家普遍有共识，（核废水排放）对健康的影响很微小，但排放核废水不能说风险为零，这就是争议所在」。

伦敦帝国学院分子病理学专家汤玛斯（Geraldine Thomas）表示，氚「一点也不会构成健康风险」，况且排入太平洋后还会有稀释效应。她表示，碳-14也不会危及健康，反倒是目前海水中所含汞「应该比任何福岛产品」更让消费者忧虑。她还说会「毫不犹豫」食用福岛海产。

© 2021 AFP