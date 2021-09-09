福岛电厂核废水排放计画 国际原子能总署展开审查

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（法新社东京9日电） 联合国旗下国际原子能总署今天表示，将对日本福岛第一核电厂排放核废水计画进行全面且客观审查。日本计画将核废水排放入海，引发邻国和国内渔民强烈反对。

法国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）于检查期间，将谘询中国和韩国在内的专家。中韩强烈不满日本排放核废水计画。

福岛第一核电厂自2011年3月11日大地震引发海啸和 核子事故迄今，已经累积超过100万吨处理后核废水，其中包括用来冷却受损反应炉的液体。

福岛核电厂利用净化系统移除大部分的辐射性元素，日本当局表示，稀释后的核废水以数十年时间排放是安全的。

国际原子能总署支持日本排放核废水计画，并表示这和其他地方处理核电厂废水的方式类似。

抵东京展开检查程序的国际原子能总署副署长艾夫拉（Lydie Evrard）今天表示：「这次的审查将包括未来几个月和未来几年的多次小组和技术访视。」

艾夫拉在会见福岛和东京都官员后，于线上简报会中表示，国际原子能总署在公布审查结果前，将会确保审查的「全面性」和「客观性」。

日本政府于4月决定继续推动福岛核废水排放计画，最早将从2023年3月展开，引发邻国强烈不满，忧心将对环境和安全带来冲击。同时也引发地方渔业团体的强烈反对，忧心此举将摧毁他们多年来努力重建市场对他们海产的信心。

关于如何处理核废水已辩论多年，核废水储存槽的空间已经快用尽。

经过净化处理的核废水，水中辐射物质大多已移除，但仍有部分残留，其中包括氚。

专家表示，氚只有在大剂量的情况下会才对人体造成伤害，处理过的核废水稀释后，不会构成科学上可侦测风险。

日本经济产业省表示，国际原子能总署未来将派遣小组，调查核废水中的放射性特徵、排放方式，以及对环境和人民的冲击。

© 2021 AFP