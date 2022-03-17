福斯记者采访俄乌冲突殉职 法国检方要查俄战争罪

（法新社巴黎16日电） 美国福斯新闻（Fox News）摄影记者札克塞夫斯基（Pierre Zakrzewski）在乌克兰采访战事时，于乌国首都基辅附近命丧炮火。法国官方今天声明表示，法国检方已展开战争罪调查。

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55岁的札克塞夫斯基在爱尔兰长大，母亲是法国人、父亲是波兰人。

法国反恐检察官将调查有关「蓄意伤害受国际法保障人士」和「蓄意攻击未涉入敌对行动的非军事人员」等可能控诉。 法国检察官通常会针对海外公民遭受暴力致死的案件展开调查。 札克塞夫斯基、乌克兰籍制作人库夫希诺娃（Oleksandra Kuvshynova）与福斯记者霍尔（Benjamin Hall）的车子本月14日在基辅郊外的戈连卡（Horenka）遭炮火击中；札克塞夫斯基和库夫希诺娃不幸殒命，霍尔负伤。

札克塞夫斯基是经验丰富的战地摄影记者，曾替福斯新闻采访伊拉克、阿富汗及叙利亚冲突。 法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天致上哀悼之意，还说「武装部队有义务依据国际人道法规保护记者」。 俄罗斯2月24日开始攻击乌克兰，3周以来已有数名媒体工作者殉职，包括美籍纪录片制作人芮诺（Brent Renaud）和乌克兰籍记者萨昆（Evgeny Sakun）。 乌克兰国会人权专员德尼索娃（Lyudmyla Denisova）昨天表示，另一名乌克兰记者杜达尔（Viktor Dudar）在南部的尼古拉耶夫市（Mykolaiv）附近冲突中遇害。

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