福特汽车将加速推动电动车和数位化

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（法新社纽约4日电） 美国汽车制造业巨擘福特汽车（Ford Motor）今天宣布新计画，将大幅增加对电动车业务的投资，且鉴于驾驶经验日益数位化，福特也将深化与科技业巨擘的合作。

福特汽车表示，计划在2025年底前投入220亿美元（约新台币6206亿元）发展电动车，金额几乎是原先计画的2倍。

福特汽车今天还公布，去年第四季亏损28亿美元（约新台币790亿元），比2019年同期的亏损17亿美元（约新台币479亿元）恶化；营收则下滑9.3%至360亿美元（约新台币1兆80亿元）。

面对电动车新贵企业特斯拉（Tesla）猛然崛起，及美国拜登新政府预期将推出零排放车辆奖励措施，福特汽车成为最新一家加码大力投资电动车的传统车厂。

福特汽车的美国对手通用汽车（General Motors）上周才设定新目标，要在2035年底前让旗下大多数车款为零排放车辆。

福特汽车执行长法利（Jim Farley）指出，从欧洲的电动车销售激增来看，「产业目前变化速度之快，令人瞠目结舌」。

法利还对福特汽车去年12月才发表的电动休旅车（SUV）Mustang Mach-E展现强烈兴趣。福特计划推出一系列全电动车款，包括旗下最热销皮卡车F-150的电动车版。

法利在法说会上表示：「（电动车的）成本正快速下降。但对我和我们的团队而言，转为发展电动车的重点不在电池和发动机，而是关乎车辆数位化和新的使用者经验。」

根据福特汽车今天发布的财测，今年营业利益预估将介于80亿至90亿美元（约新台币2257亿至2539亿元），这将远高于去年营利28亿美元。福特去年销量受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响大幅滑落。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2021 AFP