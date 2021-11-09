离减排抗暖目标仍远 欧巴马鼓励年轻人动起来

（法新社格拉斯哥8日电） 美国前总统欧巴马今天吁富国解开与开发中国家长年气候融资僵局，鼓励年轻人动起来，着手改变需要改变的地方。

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在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）召开的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）迈入第2周、也是最后一周的议程，富国努力尝试兑现为应对气候相关损失与伤害的金援承诺，并针对如何协助各国适应气候冲击等问题提出解方。

欧巴马在与岛国举行的会议中说：「我们现在必须采取行动，协助各国具备适应性与韧性。」

欧巴马说，他能理解年轻人为何对领导人在应对气候问题无所作为感到「沮丧」；他对那些高声欢呼并拿着智慧型手机拍摄他演说的年轻环保人士说「现在的年轻人真不容易」。

他建议年轻人「别生闷气。动起来。着手改变需要改变的地方，所幸这正是世界各地年轻人如今正在做的事情」。

欧巴马也提到自己对下一代领袖感到钦佩，其中包括号召全球为气候变迁发起罢课活动的瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）。他笑说自己不如童贝里，「我16岁时没登上时代杂志（Time）封面。如果我翘课，也跟气候变迁没关系」。

© 2021 AFP