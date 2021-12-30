离婚官司拖10年 阿诺史瓦辛格正式恢复单身

（法新社洛杉矶29日电） 美国媒体今天报导，好莱坞影星出身的加州前州长阿诺史瓦辛格多年前爆出外遇丑闻，发妻席莱佛愤而选择分居，缠讼10年的离婚官司近日终于尘埃落定，两人正式结束婚姻关系。

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美国娱乐网站TMZ报导，由于阿诺（Arnold Schwarzenegger）与席莱佛（Maria Shriver）并未签署婚前协议，使资产分配问题变得非常复杂，让两人的离婚诉讼耗时特别长。

昨天提交的法庭文件显示，双方达成最终和解，正式结束长达35年的婚姻关系，离婚协议的条款并未公开。

席莱佛是一名记者，也是已故总统甘乃迪（John F. Kennedy）的外甥女。她2011年7月首次诉请离婚，几周后，阿诺坦承自己与家中保母有染，甚至在1997年诞下一名私生子。

夫妻分居时，阿诺向「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）发表声明说：「卸下州长职务后，我把这件发生在十多年前的事情告诉了我的妻子。」阿诺在2003年至2011年跨足政治，担任加州州长。

席莱佛提出离婚申请的理由是「不可调和的分歧」。

阿诺与席莱佛1977年相识、1986年踏上红毯，婚后育有4个孩子。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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