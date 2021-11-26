私人车辆变多 印度首都空污日益严重

（法新社新德里26日电） 交通工具排放的废气，让印度首都新德里的天空弥漫有毒烟雾，也使这个有2000万人的巨大都市，成为全球污染最严重的首都

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新德里错综复杂的公共运输网络，已难以应付暴增的人口，每晚地下铁车站外都排着长长人龙，超载的公车在壅塞的干道上缓慢行驶。

一名办公室职员库玛（Ashok Kumar）在新德里的公车总站外准备搭车回家时告诉法新社说：「我刚来新德里时，这里的空气很干净，因为路上车很少。」

「但现在大家都有车。」

库玛住在新德里最南端的郊区，每天出门、回家都要在那「艰难的旅程」花上近4个小时的时间，途中他需要转乘通勤巴士、私人的共享计程车、人力车。

即使已经61岁，库玛还是希望能存够钱，买一部自己的摩托车，免除每天通勤的辛苦。

他说：「没有多少人能把时间浪费在公共交通上。」

政府的资料显示，私人车辆登记的数目，是15年前的3倍，目前首都的路上有超过1300万辆车。

根据波士顿顾问公司（Boston Consulting Group, BCG）的资料显示，这个情况带来的影响，全年都能感受得到，新德里的用路人在交通上，会比其他亚洲主要城市用路人多花1.5小时。

但到了冬天，每天不便的情况，更会升级为全面的公共健康危机，因为盛行风变慢，城市上空笼罩厚厚的雾霾，使得难以呼吸而必须住院治疗的人数大增。

新德里的「科学暨环境中心」（Centre for Science and Environment, CSE）表示，11月初，城市里的PM2.5，有超过一半是车辆所排放。空气中的细悬浮微粒（PM2.5）危害人体健康。

© 2021 AFP