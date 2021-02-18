科企用新闻要付费 Google与新闻集团达成协议

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（法新社华盛顿17日电） 美国Alphabet公司旗下搜寻引擎谷歌（Google）已经同意支付「大笔费用」给媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）的新闻集团（News Corp）来取得相关内容。

双方今天在联合声明中说，这项协议为「划时代的多年期伙伴关系」，Google将把新闻集团提供的内容列为新推出的新闻平台Google News Showcase的一部分。

这项3年期协议同时包括研发订阅平台、共享广告收入，并在Google影音分享网站YouTube「做出有意义投资，开发创新影音新闻」。

加入Google News Showcase的媒体，包括新闻集团在美国的「华尔街日报」（Wall Street Journal）、「巴隆周刊」（Barron's）、「市场观察」（MarketWatch）和「纽约邮报」（New York Post）；英国的「泰晤士报」（The Times）、「星期日泰晤士报」（The Sunday Times）、「太阳报」（The Sun）；以及澳洲的「澳洲人报」（The Australian）等。

© 2021 AFP