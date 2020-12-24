科威特展开疫苗接种作业 总理第一个施打

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（法新社科威特市24日电） 在数个波斯湾国家陆续展开大规模2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种工作后，科威特今天也开始施打疫苗。

科威特国营媒体报导，国内首位接种疫苗的科威特总理哈立德（Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah）说：「疫苗很安全，且已获得许多国家核准。」

根据官方数据，科威特累计超过14.8万起确诊病例，当中924人病殁。科威特购买的首批15万剂美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech研发的疫苗，昨天运抵。

卡达昨天展开疫苗接种作业，境内累计确诊超过14.2万人，共243人病故。

巴林今天继续展开疫苗接种作业，并已经核准辉瑞和BioNTech共同研发的疫苗，以及中国国药集团研制的疫苗，累计确诊人数超过9万人，共350人病故。

阿拉伯联合大公国方面，阿布达比核准国药集团的疫苗后，已经于12月14日开始施打；杜拜则从昨天开始施打辉瑞和BioNTech共同研发的疫苗。

阿拉伯联合大公国累计确诊将近20万人，有645人病故

阿拉伯半岛疫情最严重国家沙乌地阿拉伯12月17日开始施打辉瑞和BioNTech共同研发的疫苗，累计确诊超过36万人，有6148人病故。

在此同时，阿曼将于27日进行疫苗接种作业，累计确诊人数超过12.8万人，有1491人病故。

© 2020 AFP