科威特禁播盖儿加朵新片「尼罗河谋杀案」

（法新社科威特市6日电） 科威特有关当局今天表示，科威特将禁播以色列女星盖儿加朵（Gal Gadot）主演的新片「尼罗河谋杀案」（Death on the Nile）。

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这部由「谋杀天后」英国作家阿嘉莎．克莉丝蒂（Agatha Christie）侦探小说改编的电影邀请盖儿加朵和艾米汉默（Armie Hammer）等好莱坞明星演出，导演肯尼斯布莱纳（Kenneth Branagh）也在片中演出名侦探白罗一角。新片预定本月在美国上映。

然而科威特的观众无缘在电影院欣赏，新闻部发言人穆拉德（Anouar Mourad）向法新社证实报导属实。

根据科威特报纸「阿卡巴斯」（Al-Qabas）报导，社群媒体上出现要求禁播此片的声浪后，有关当局决定顺应民意。

部分社群媒体用户指出，盖儿加朵在2014年加萨（Gaza）战事期间曾赞扬以色列军方，并批评巴勒斯坦伊斯兰运动组织哈玛斯（Hamas）。

当年的战事在巴勒斯坦方面造成2251人丧生，大多数是平民；以色列方面则有74人丧生，大部分是军人。

盖儿加朵因演出2017年电影「神力女超人」（Wonder Woman）声名大噪，当时有部分阿拉伯国家禁止上映此片。

盖儿加朵经常在社群媒体上遭受批评，因为她曾在以色列军队服役。

科威特坚决反对与以色列关系正常化，不像波斯湾邻国阿拉伯联合大公国和巴林已与以色列这个犹太国家签署和平协议，且科威特长久以来支持巴勒斯坦建国。

© 2022 AFP