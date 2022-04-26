科学家埋头研制通用冠状病毒疫苗

（法新社巴黎25日电） 就在疫苗制造商急着扑灭新的Covid-19变种病毒时，一些科学家已设下更高的目标，力图开发出一种通用的冠状病毒疫苗，来对付任何未来的毒株，甚至有可能避免另一场全球大流行。

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自从研发首款Covid疫苗的竞赛带动新一代疫苗技术发展以来，科学界为开发泛冠状病毒免疫（pan-coronavirus immunisation）做了许多努力。

美国辉瑞（Pfizer）药厂Covid疫苗所使用信使核糖核酸（mRNA）的技术先驱、宾州大学医学教授魏斯曼（Drew Weissman），正在领导一个类似这样的项目。

他说，更新修正当前的疫苗以对付所有现存毒株（辉瑞本月稍早即宣布这样的计画），其麻烦在于「每3到6个月就会出现新的变种」。

魏斯曼说，在原本仅试图感染更多人逾两年后，这种病毒现在开始特异性突变，以绕过人们藉施打疫苗取得的免疫力，很像流感不断变化，需要每年更新注射疫苗一样。

魏斯曼告诉法新社：「这让事情变得有点棘手，因为现在你正与病毒面对面作战。」

他的团队正致力于开发一种泛冠状病毒疫苗，他说截至目前该疫苗测试良好。

他们正试图找出「高度保留性抗原决定位定序」（highly conserved epitope sequences），即病毒中更不可或缺的部分，它们不能轻易突变，因为没有它们病毒就会死亡。

不过这并不容易。

魏斯曼说：「我们可能在2或3年内研制出一种通用疫苗，但我们必须随着时间推移对其进行改变，以保持领先于病毒。」

Covid并非本世纪第一个由动物传播给人类的冠状病毒，2002年至2004年间造成近800人死亡的SARS以及2012年的中东呼吸症候群（MERS）都是。

美国生物技术公司VBI Vaccines于2020年3月Covid-19疫情初期宣布其泛冠状病毒疫苗计画时，便针对所有这3种病毒。

VBI医学长迪亚兹-米托马（Francisco Diaz-Mitoma）在解释其前提时，将疫苗的每一种抗原比拟为3原色之一。

该公司希望其疫苗不仅能为这3种病毒提供抗体，也能为「介于原色间的橙色、绿色和紫色等各种不同颜色」提供抗体。

他告诉法新社：「换言之，我们正试图教导免疫系统从一开始就能扩展视野，『看到』病毒的变种。」

他说，到目前为止，VBI的疫苗已显示颇具希望的结果，包括在蝙蝠和穿山甲身上，临床研究有望在未来几个月内开始，并于2023年初取得成果。

杜克大学（Duke University）人类疫苗研究所所长海恩斯（Barton Haynes）领导的铁蛋白奈米粒子（ferritin nanoparticle）疫苗研究工作，已获得美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）资助。

海恩斯告诉法新社，这种疫苗针对的是类似SARS的病毒，而不是MERS等更广泛的冠状病毒，已显示对预防Omicron有效。

© 2022 AFP