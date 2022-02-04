科学家：暖化控制在摄氏1.5度 珊瑚礁也可能消失

（法新社巴黎1日电） 研究人员今天表示，即使全球暖化被控制在巴黎气候协定的目标范围内，1/4海洋生物赖以为生与支撑超过5亿人生计的珊瑚礁也可能消失。

广告 继续浏览后续

这篇发表在「公共科学图书馆气侯期刊」（PLOS Climate）的研究指出，全球升温较工业化前高摄氏1.5度的水平，世界上99%以上的珊瑚礁将无法从更频繁的海洋热浪中复原过来。

根据这项研究，在升温摄氏2度时，珊瑚死亡率将达到100%。这项研究使用新一代气候模型，解析度达到空前的一平方公里。

英国里兹大学（University of Leeds）生物学院研究员狄克森（Adele Dixon）告诉法新社：「严峻现实是，对珊瑚礁而言，只要是升温，任何幅度都不安全。」

她说：「对于在气候变迁首当其冲的生态系统来说，摄氏1.5度仍过多了。」

2015年，近200个「巴黎协定」（Paris Agreement）缔约国协议将致力于把地球气温上升幅度，控制在较工业化前远低于摄氏2度以内。

但在迄今仅升温摄氏1.1度，就导致更多致命风暴、洪水、热浪和干旱，各国已决定追求前述升温幅度减至摄氏1.5度以内的更艰难目标。

联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）去年8月一份具里程碑意义的报告警告说，全球气温最快可能在2030年达到升温摄氏1.5度门槛。

2018年，IPCC预测一旦达到升温1.5度门槛，70%到90%珊瑚将消失，若温度再往上升摄氏0.5度，99%珊瑚将消失。

然而这项新研究显示，那些听起来已相当骇人的预测，实际上却过分乐观。

狄克森说：「我们的研究显示，世界各地的珊瑚将比我们所想像的更容易受到气候变迁威胁。」

问题在于海洋热浪以及活珊瑚从中复原所需的时间，也就是被称为「热避难所」的修复时期。

同是里兹大学学者的研究共同作者柏格（Maria Berger）说，珊瑚群落通常需要至少10年才能恢复，且这是假设「所有其他因素」都是最理想情况下，例如没有污染或爆破捕鱼等。

但是升温增加，正减少热避难所的长度至珊瑚难以适应程度。

柏格告诉法新社：「我们预测，超过99%珊瑚礁无法承受升温摄氏1.5度的热压力，100%的珊瑚礁无法承受升温摄氏2度的热压力。」

珊瑚礁只占海床的一小部分（仅0.2%），但却是至少1/4海洋动植物的家园。除了支持海洋生态系统外，珊瑚礁还为全世界数亿人提供蛋白质、就业机会和保护，使其免受风暴和海岸线侵蚀危害。

报告称，来自珊瑚礁的商品和服务价值约每年2.7兆美元，其中包括旅游业360亿美元。

最近研究显示，2009年至2018年，全球暖化加上海洋污染，摧毁了全球14%珊瑚礁，让一度生机勃勃的生态系统成为白化珊瑚的骨骼墓地，珊瑚的损失因地区而异，从东亚的5%到热带太平洋东部的95%不等。

© 2022 AFP