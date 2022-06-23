对抗Omicron亚变异株 莫德纳拚8月推出新追加剂

（法新社华盛顿22日电） 美国生技公司莫德纳宣布，可望在今年秋季获得授权的新COVID-19追加剂候选疫苗，在对抗Omicron最新亚型变异株时表现良好。

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莫德纳（Moderna）6月稍早宣布，这种所谓「二价」疫苗是针对原始COVID-19（2019冠状病毒疾病）病毒株和原始Omicron亚型变异株BA.1所研发。与最初名为Spikevax的COVID-19疫苗相较，新候选疫苗对这两种病毒的抵抗力更强。

莫德纳在一份临床研究报告中说，新的追加剂对Omicron亚型变异株BA.4及BA.5也有很好的防护效果。这些亚变异株因逃避免疫能力增强，且传染力更高，正逐渐成为主流病毒株。

这种二价追加剂在曾经染疫和从未感染者身上，都可引发对抗BA.4及BA.5的高浓度感染阻断抗体。

莫德纳执行长班塞尔（Stephane Bancel）在声明中说：「我们将尽快向监管机构提交相关数据，并准备自8月开始供应次世代二价追加剂，以避免Omicron亚变异株导致的SARS-CoV-2感染在秋季初期上升。」

在南非，尽管在先前的数波疫情和疫苗接种行动下，民众普遍已有很高的免疫力，但该国4月、5月时仍备受当地首度发现的BA.4及BA.5疫情冲击。（译者：林沂锋/核稿：施施）

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