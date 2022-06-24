科学家发现世界最大细菌 2公分长肉眼可见

（法新社彼得角23日电） 科学家在加勒比海的法国属地瓜德罗普（Guadeloupe）红树林发现世界最大的细菌，不仅肉眼可见，还可以用镊子轻松夹起。

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根据今天发表于「科学」（Science）期刊的研究，可达2公分长的华丽硫珠菌（Thiomargarita magnifica）不仅是大多数细菌的大约5000倍大，结构也复杂许多。

安地列斯大学（University of the Antilles）生物学教授格罗（Olivier Gros）告诉法新社，这项发现「颠覆了许多微生物学知识」。

在他位于加勒比海城市彼得角（Pointe-a-Pitre）的实验室，格罗对于试管内，看来像是白色眼睫毛的物体发出惊叹。

他说：「起初我认为这是细菌以外的东西，因为某种有2公分长的东西根本不可能是细菌。」

格罗2009年在富含硫的红树林沉积物中，首次发现这种奇怪细丝。

利用电子显微镜等发现，这是一种细菌有机体，但不保证是一个单细胞。

同一研究室的分子生物学家龚萨雷兹-黎卓（Silvina Gonzalez-Rizzo）发现它是硫发菌属（Thiomargarita），一种已知可利用硫生长的菌属。另一名在巴黎的学者认为，整体就是一个细胞。

然而，数年后第一次试图在科学期刊上发表论文，以失败告终。

格罗说：「我们被告知：这很有趣，但我们缺少相信你们的证据。」格罗等人被告知，需要更有力的影像作为佐证。

年轻学者沃兰（Jean-Marie Volland）于是尝试和加州大学的劳伦斯柏克莱国家实验室（Lawrence Berkeley National Laboratory）进行合作。

有了财务支援，加上能够接触业内最顶尖设备，沃兰和他的同僚开始建构这种细菌的图片。

以细菌的标准来看，这种细菌无比巨大。沃兰说，如果以人类标准来衡量，就像是一个「和圣母峰一样高大的人」。

特殊3D显微镜影像终于可以证明，整个细丝确实是一个细胞。不过也帮助沃兰有了「完全出乎意料」发现。

他解释，正常情况下，细菌的DNA会在细胞内自由漂浮，但是这个巨大细菌的DNA却被压缩成一个小结构，有一层膜包覆。

他指出，这「通常是人类、动物和植物细胞，复杂有机体才有的形式…不会发生在细菌身上」。

© 2022 AFP