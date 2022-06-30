义大利专家：人体精液可能是猴痘传染媒介

（法新社伦敦30日电） 最早在人体精液中发现猴痘病毒的义大利研究人员，现正扩大筛检，并指出，初步结果显示，精子可能是传播媒介。

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专研传染病的罗马斯帕兰札尼研究所（Spallanzani）一个团队在本月2日刊登的研究报告中揭露，确诊猴痘的4名男病患中，有3人的精液检测出病毒的去氧核糖核酸（DNA）。

研究所所长维亚（Francesco Vaia）表示，这个团队其后扩大了研究工作；并说，在接受研究的16人中，有14名男性病患的精子中发现了猴痘病毒。

维亚在接受法新社访问时说，「这个发现告诉我们，病毒出现在精子不是罕见或偶然现象」；并指出，「猴痘可在性行为中因直接接触皮肤病变而传染，但我们的研究显示，精液也可能是传播媒介」。

自5月初以来，非洲西部和中部国家以外地区出现了大量猴痘病例，其中多数在西欧。今年已有50多个国家向世界卫生组织（WHO）通报病例，共计3400起以上确诊病例以及一起死亡病例。

世卫组织指出，至今绝大多数病患是有过同性性行为的男性，年龄较轻，主要居住在城市地区，且身处在「群聚的社交和性网路」中。

世卫正调查精液验出猴痘阳性反应的病例，但仍坚称，病毒主要是透过密切接触传播。

© 2022 AFP