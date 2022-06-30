猴痘危及脆弱群体 世卫呼吁各界提高警觉

（法新社日内瓦29日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，猴痘在世界各地「持续传播」，可能开始侵袭怀孕妇女、免疫功能不全者以及孩童等高风险群体，各界应提高警觉。 世卫组织表示，对抗猴痘病毒需要「积极」努力，呼吁广泛收集和分享资料以了解疫苗效力。 世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天告诉记者：「我担心持续传播，因为这显示病毒正在立足，可能进入高风险群体，包括儿童、免疫功能不全者和孕妇。」

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「我们开始看到这种情况，几个孩子已经被感染了。」

英国有两起18岁以下病例。 5月初以来，在猴痘长期流行的西非和中非国家以外，专家们发现病例激增，大多新病例发生在西欧。 世卫组织首席科学家斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）呼吁「在不同群体上仔细研究疫苗…以获得广泛适用的资料，并确保顾及儿童、孕妇和免疫功能不全者纳入这些试验」。 截至今年6月22日，已有来自50国的3413例实验室确诊猴痘病例和1例死亡病例通报给世卫组织。病例数达3位数的国家是英国（793）、德国（521）、西班牙（520）、葡萄牙（317）、法国（277）、加拿大（210）、荷兰（167）和美国（142）。 根据世卫组织，迄今多数病例发生在年轻的男男性行为者身上，主要发生在城市地区。 世卫组织紧急委员会上周集会，以判定猴痘是否构成所谓的国际关注公共卫生紧急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），这是世卫可以发出的最高警报。

但大多数专家认为还没有跨过这个门槛。 尽管如此，谭德塞说「他们认知到事件的紧急性，也认同需要做出积极回应，以遏止进一步蔓延」。

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