加州通过新法 6年不可回收塑胶至少减30%

（法新社洛杉矶30日电） 美国加州今天通过富有雄心的新法，要求在6年内将不可回收塑胶至少减少30%，同时也让制造商承担责任。 根据非营利新闻机构CalMatters说法，新法措施目的在解决持续存在的塑胶垃圾问题，在加州，大约85%塑胶废弃物最终进入垃圾掩埋场。

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加州州长纽松（Gavin Newsom）今天签署新法后说：「加州不容许塑胶垃圾充斥水道，使其难以畅通。我们会追究污染者的责任，并从源头削减塑胶。」

稍早加州参议会一致通过法案，众议会则是在昨天通过。

根据新法规定，到了2028年1月1日，加州至少30%的塑胶包装可回收，到了2032年比例提高到65%。

新法也要求在3年内将不可回收的发泡聚苯乙烯（俗称保丽龙）减少25%，如果不能实现这个目标，将全面禁止使用。

与此同时，一次性塑胶容器在2032年前必须减少25%。

非营利环保组织「大自然保护协会」（The Nature Conservancy）表示：「这是全美最全面的塑胶垃圾减量立法。」

新法将塑胶废弃物的责任从使用者转移到生产者身上，此举受到环保团体喝采。

新法明定，不遵守这些措施的公司，最高每天罚款5万美元（约新台币150万元）。

法案撰写人、加州参议员艾伦（Ben Allen）推文说：「现在是加州领导全国和世界遏制塑胶危机的时候了。我们的地球不能再等。」

© 2022 AFP