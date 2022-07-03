美西干旱逾20年 米德湖水岸线退缩数百公尺

（法新社米德湖2日电） 美国西部严重干旱持续20多年，导致内华达州与亚利桑那州交界的全美第一大水库米德湖水位持续下降，水岸线退缩数百公尺。

广告 继续浏览后续

法新社报导，内华达州拉斯维加斯（Las Vegas）外这一侧的船舶下水斜坡已被弃用，现在只剩一条坡道能推船入水。

米德湖（Lake Mead）是1930年代拦截科罗拉多河水流，建立胡佛坝（Hoover Dam）时形成的人造湖，面积约640平方公里，替美国西南地区数千万的民众和无数英亩的土地提供珍贵用水。

但它正以惊人的速度萎缩，现在只有全盛时期的1/4大。

为了让民众能继续驾船游湖，美国国家公园管理局 （National Park Service, NPS）2010年以来已经砸下超过4000万美元（约新台币12亿元）费用进行维护。

水位每下降120公分，他们就要花200万到300万美元（约新台币600万到9000万元）来重新配置船舶下水斜坡。

美国国家公园管理局在官网说：「气候变迁加上持续20年的干旱，导致水位下降，这已经重塑了米德湖国家公园的水岸线。」

「随着米德湖持续萎缩，为配合地形以及预计持续下探的水位，延长下水斜坡的工程难度和费用就愈来愈高。」

© 2022 AFP