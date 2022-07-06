欧洲议会准天然气核能贴绿标签

（法新社史特拉斯堡6日电） 经争论不休表决程序后，欧洲议会今天通过欧洲联盟所提，将天然气和核能投资列入永续绿色能源的议案。

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在法国东部史特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲议会（European Parliament）总部，议员们未能驳回获法国和德国支持的这项议案。表决结果有278票反对、328票赞成、33票弃权。

新法规自明年起会将天然气和核电厂纳入欧盟「分类法」规则，让投资人可以对相关投资和��场行销贴上绿色标签。

政府和业界进行强力游说后，欧洲联盟执行委员会2月提出议案，现在大事底定，可以松口气。

欧盟金融服务事务执行委员麦金尼斯（Mairead McGuinness）昨天强调：「没有漂绿。」

欧盟分类法是具里程碑意义法律，目的在于确保标榜生态友善的金融商品遵守严格标准，澄清永续投资的模糊地带。

捷克刚接下欧盟轮值主席，总理费亚拉（Petr Fiala）于表决前呼吁说：「我请求各位不要反对这项脆弱、精心协商后达成的折衷案。」

他警告，依欧盟用语为「分类法」（taxonomy）的此一绿色标签，「让许多只能因这些标准而达成自身气候目标的国家满足需求」。

批评天然气人士认为，乌克兰战争是拒绝绿色标签的最新理由，强调鼓励投资只会增加对俄罗斯天然气供应的依赖。

批评核能人士强调核意外和核废料构成威胁，并且认为太阳能和风能是未来最好出路。

但是欧盟执委会在依赖核电的法国和依赖天然气的德国压力下，主张两者于未来净零排放转型期间，在作为较清洁电力来源方面有其作用。

欧盟期盼它的标签可以引导大量私有资本进入支持气候目标的活动中。

© 2022 AFP