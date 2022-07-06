美国新研究有助于揭开Covid脑雾神秘面纱

（法新社华盛顿6日电） 美国国家卫生研究院（NIH）科学家5日发表的一项新研究指出，COVID病毒感染引发的免疫反应，会伤害大脑的血管，这可能是病患长期出现症状的原因。

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这篇发表在科学期刊「大脑」（Brain）上的论文，根据的是对9名感染病毒后突然死亡的患者脑部所作的解剖检验。

研究团队未在大脑中检测到COVID病毒的证据，反而发现是这些人自身的抗体攻击大脑血管内的细胞，造成发炎和损伤。

这项发现可以解释为什么有些人感染后，会产生持久的影响，包括头痛、疲劳、味觉和嗅觉丧失、无法入睡以及「脑雾」（brain fog），或许有助于为新冠长期症状（long COVID）设计新的疗法。

这篇论文的资深作者、NIH科学家纳斯（Avindra Nath）在一份声明中说：「患者经常出现COVID-19的神经系统并发症，但其潜在的病理生理过程还不是很清楚。」

「我们过去解剖时发现患者大脑中的血管损伤和发炎，但我们不了解损伤的原因。我想这篇论文让我们对一连串事件有了重要了解。」

这9名年龄在24岁至73岁之间的亡者是研究团队从先前的研究中挑选出来的，因为扫描显示他们大脑中的血管有受损的证据。

他们的大脑与10名对照者大脑进行了比较，研究团队使用一种名为「免疫组织化学染色」（immunohistochemistry）的技术，检查神经发炎（neuroinflammation）和免疫反应。

科学家发现，产生出来对付COVID-19的抗体，错将形成「血脑屏障」（blood-brain barrier）的细胞当成目标，这种屏障能将有害的入侵者挡在大脑之外，同时让必要的物质通过。

损伤这些细胞，会造成蛋白质泄漏、出血和凝块（clots），增加中风的风险。

泄漏还会引发名为巨噬细胞（macrophages）的免疫细胞涌向该部位以修复损伤，从而引起发炎。

研究团队发现，攻击所针对区域正常的细胞代谢过程（cellular processes）遭到严重破坏，这对它们解毒和调节新陈代谢之类的能力产生影响。

这些发现提供长期神经系统症状患者生物学作用的相关线索，且能为新疗法提供讯息，好比研发一种针对血脑屏障抗体堆积的药物。

纳斯表示：「这种相同的免疫反应很可能在新冠长期症状患者体内持续存在，导致神经元受伤。」

他说，这意味一种能降低免疫反应的药物可以协助这些患者，「因此这些发现在治疗方面具有非常重要的意义」。

© 2022 AFP