美西大旱 犹他州大盐湖水位创新低

（法新社洛杉矶6日电） 美国犹他州的大盐湖（Great Salt Lake）本周创下史上新低水位，科学家警告气候变迁恐加剧美国西部的干旱情况。

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这个西半球最大的咸水湖，平均水深随季节和当地降水情况自然波动，但如今这个对经济和环境都具重要意义的咸水湖水位，已降到自1847年有纪录以来的最低水平；当年摩门教众抵达盐湖城后率先开始记录大盐湖水位。

根据美国地质调查所今天发布的新闻稿，大盐湖先前的最低水位是在2021年10月测得。

美国地质调查所说，根据往年趋势「湖泊水位可能会继续下降，直到秋天或初冬流入湖泊的水量等于或超过因蒸发而损失的水量」。

根据犹他州政府公布的估计数字，透过像采矿、渔业养殖和旅游等各种产业，大盐湖每年对当地经济贡献高达13亿美元。

湖水枯竭还可能威胁到每年栖息在那里的大量候鸟，并可能对当地居民造成严重的健康冲击。

科学家最近警告，湖底富含「砷」（俗称砒霜）的危险沉积物如暴露在空气中，可能会被风传播。

当前几乎整个美国西部都陷入严重干旱。干旱导致入河水量减少，米德湖（Lake Mead）和鲍威尔湖（Lake Powell）等重要水库的水位都大幅降低。

气候学家指出，当地历史上有过干旱持续超过20年的先例，现由于人类活动导致全球气温上升，又加剧干旱。

© 2022 AFP