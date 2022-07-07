Omicron新型变异株肆虐 澳洲宣布30岁以上族群可打第4剂疫苗

（法新社雪梨7日电） 有鉴于各地医院在冬季疫情下人满为患，澳洲卫生当局今天宣布，将向30岁以上族群提供第4剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

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法新社报导，澳洲政府建议50岁以上族群施打第4剂；尽管第4剂对年轻族群的效用尚不明确，当局同时也将向30岁以上族群提供疫苗。

上述政策是遵循澳洲最高免疫谘询机构的建议。该机构表示，虽然追加剂对青壮年族群的影响「尚未确定，且可能（效用）有限」，但他们知道青壮年族群可能希望在冬季接种追加剂。

在此之前，澳洲的第4剂推广对象仅限于65岁以上族群，以及免疫系统较弱的群体。

随着更具传染力的Omicron新型变异株BA.4和BA.5在国内持续传播，澳洲住院确诊病患在1个月内增加1000多人，达到约3900人，目前有140人住在加护病房。

澳洲卫生部长巴特勒（Mark Butler）在记者会宣布最新决策时说：「（疫情）已对我们的卫生和医院系统带来真正的压力。」

澳洲16岁以上人口的完整疫苗覆盖率已超过95%，如今几乎已没人戴口罩或采行社交距离等防疫措施。

澳洲先前为防堵病毒，关闭国门近20个月之久，相关限制已开始逐渐松绑。当局本周宣布，未来将不再要求外国游客提供疫苗接种相关证明。

© 2022 AFP