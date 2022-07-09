NASA将公布韦伯望远镜首批宇宙影像 含遥远星系及绚烂星云

（法新社华盛顿8日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，韦伯太空望远镜拍摄的第一批宇宙影像将包含前所未见的遥远星系、绚烂星云和一颗距离很远的巨型气态行星。

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美国、欧洲和加拿大的太空研究机构正准备于本月12日盛大公开韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）的初步观测成果。

韦伯望远镜耗资100亿美元，去年12月被送上太空，取代哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope），由于配备巨大的主镜以及能穿透灰尘和气体的红外线仪器，因此更能深入观测宇宙。

总部位于美国巴尔的摩（Baltimore）的「太空望远镜科学研究所」（Space Telescope Science Institute）负责监管韦伯太空望远镜的数据。机构内的天文学者庞托皮丹（Klaus Pontoppidan）说：「非常期待终于能公开这些秘密，我会如释重负。」

美、欧、加拿大和太空望远镜科学研究所组成的国际委员会决定，即将公布的第一批全彩科学影像包含船底座星云（Carina Nebula），这是由尘埃和气体组成的巨大星云，距离地球7600光年；还有2000光年之外，环绕一颗白矮星的南环状星云（Southern Ring Nebula）。

船底座星云最有名的特徵是「神秘山」（Mystic Mountain）等看起来相当巍峨的柱状结构；「神秘山」形如尖峰，高度约达3光年，曾被哈伯望远镜拍摄到。

韦伯望远镜还针对遥远的气态巨行星WASP-96 b执行了光谱分析。这颗行星是在2014年被发现，距离地球约1150光年，质量约为木星的一半，仅3.4天就能绕它所属的恒星一圈。

接着还有距离地球2.9亿光年的「史蒂芬五重星系群」（Stephan's Quintet），当中5个星系有4个彼此距离更加紧密。

最后，或许也是最大的亮点，是韦伯望远镜利用SMACS 0723星系团当作宇宙放大镜，窥看这个星系团背后极为遥远又黯淡的星系，把影像纪录下来。

这就是所谓「重力透镜效应」（gravitational lensing），即利用前景星系的质量来弯曲星系背后物体的光线，原理如眼镜一般。

太空望远镜科学研究所的天文学者柯伊（Dan Coe）告诉法新社，韦伯望远镜交出的第一批影像就突破了既有科学基础。

© 2022 AFP