韦伯太空望远镜揭宇宙最深影像 拜登赞叹伟大工程成就

（法新社华盛顿11日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，韦伯太空望远镜捕捉到历来「早期宇宙最深处、最清晰的红外线影像」，可追溯到138亿年前，总统拜登在白宫简报会上公开这张影像。

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这是韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）所拍摄第一批影像的其中一张，当中充满数以千计星系，观测到历来最微弱的天体，呈现蓝、橙、白等颜色。

拜登说：「这台望远镜是人类伟大的工程成就之一。」

韦伯望远镜利用SMACS 0723星系团当作宇宙放大镜，窥看这个星系团背后极为遥远又黯淡的星系，把影像记录下来。

韦伯的主要成像设备近红外线相机（NIRCam）将这些微弱的背景星系清晰聚焦。

韦伯只花12.5小时就完成这张合成影像，不像哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）可能要费时数周。

NASA明天还会继续公布韦伯所拍摄的影像，包含船底座星云（Carina Nebula），这是由尘埃和气体组成的巨大星云，距离地球7600光年；还有2000光年之外，环绕一颗白矮星的南环状星云（Southern Ring Nebula）。

© 2022 AFP