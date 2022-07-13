确诊数两周增30% 世卫：COVID-19疫情仍不见尽头

（法新社日内瓦12日电） 世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天感叹，新一波确诊浪潮显示，距离疫情结束还有很长一段路，并警告病毒正在四处传播。

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谭德塞表示，确诊数激增恐为医疗系统与医护人员带来更沉重的负担。

受Omicron亚型变异株和防疫松绑影响，通报世界卫生组织（WHO）的确诊数在过去两周成长了3成。

谭德塞说：「新一波的病毒再次证明疫情看不见尽头。当病毒扑向我们时，我们就得反击回去。」

他在记者会上指出，随着传播力增加，政府也必须实施行之有效的防疫措施，例如戴口罩或改善通风。

他说：「Omicron亚型变异株，像BA.4和BA.5，持续引发全球一波又一波的确诊、住院和死亡浪潮。」他又说：「监控措施显着减少，包括采检和定序，这使得评估变异病毒在传播、疾病特徵和对策有效性上的影响，变得越发困难。」

除此之外，筛检、治疗及疫苗接种都没有有效地落实。

谭德塞指出，「病毒正在四处传播，各国并未根据自身量能，有效管理疾病负担」，无论是急性病例的住院治疗，或是持续增加的长新冠个案。

世卫组织COVID-19（2019冠状病毒疾病）紧急事件委员会8日开会得出结论，COVID-19仍是「国际关注公共卫生紧急事件」，这是世卫组织最高层级的警报。

世卫组织公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）在会议中表示，近期筛检政策的改变，阻碍了病例侦测以及病毒演变监测。

世卫组织11日在一份声明中说，委员会强调有必要减少传播，因为目前未能完全了解新呼吸道病毒引起的疫情会产生什么影响。

委员会表示，对于检测量急遽下降感到担忧，因为这导致监测及基因定序减少。世卫组织说：「这阻碍了对当前流行、新变种病毒的评估，无法预测病毒传播趋势。」

委员会并指出，病毒的演化轨迹以及新兴变异株的特性仍充满「不确定性且无法预测」，缺乏减少病毒传播的策略，导致「出现新型且适应力更强的变异株可能性增加，并带有不同程度的致命性、传染力及免疫逃逸」。（实习编译：廖彦甄/核稿：张晓雯）

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