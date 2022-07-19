欧洲热浪狂袭 野火爆发风险和有害臭氧污染飙高

（法新社巴黎19日电） 欧洲联盟（EU）的大气监测机关「哥白尼大气监测服务」今天警告，席卷欧洲的炽烈热浪正引发非常高程度的有害臭氧污染，且西欧有几处大片地区面临「极高的」野火爆发危险。

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过去一段时间，欧洲西南部笼罩在令人窒息的热浪下，引发各地冒出猛烈野火。随着热浪北移，法国和英国今天都出现破纪录高温。科学家认为这是由气候变迁所造成。

「哥白尼大气监测服务」（Copernicus Atmosphere Monitoring Service）发布声明表示：「干燥易燃的环境和极端高温，正使得野火爆发的风险升高。」

哥白尼大气监测服务的紧急管理部门警告，西欧一大部分区域目前处于「极高的火灾危险当中」，其中一些地区更面临「非常极端的火灾危险」。

哥白尼大气监测服务还指出，这波热浪正造成地表臭氧水准飙高。

地表臭氧与较高层大气中具保护功能的臭氧层不同，而是一种主要温室气体及都市雾霾的成分，不仅对人类健康有害，也阻碍植物的光合作用。

哥白尼大气监测服务的高级科学家帕林顿（Mark Parrington）指出：「程度非常高的臭氧污染，可能在呼吸及心血管疾病方面对人体健康造成显着冲击。」

由于臭氧是由化石燃料气体排放及其他人为污染物在阳光照射下起化学反应所形成，因此哥白尼大气监测服务表示，减少这些污染源的排放「至关重要」。

科学家已经在西欧与南欧侦测到「极高的地表臭氧污染」，尤其在伊比利半岛和义大利北部部分地区上空。

哥白尼大气监测服务指出，在葡萄牙、西班牙和义大利，单日最高地表臭氧水准已经达到有害健康程度。地表臭氧水准通常在正午达到顶峰。

科学家如今警告，尽管伊比利半岛各地臭氧污染很可能将趋缓，但随着欧洲大陆北部和西部气温升高，这些地方的一些地区正出现非常高的地表臭氧水准。

© 2022 AFP