气候变迁否定论者散布不实讯息 称热浪图是遭蓄意夸大

（法新社巴黎19日电） 尽管热浪当头，欧洲气候变迁否定论者仍在社群媒体发布怀疑论，以经断章取义的天气图来暗示天气预报员夸大了气候变迁。

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欧洲最近的两次热浪期间，都看到多个国家和语言的社媒用户误导性地将一张张天气图并列排放。问题是，这些天气图有时出自不同媒体机构，发布时间也是无法进行对照的。

这类贴文通常都包含讯息，暗示媒体或有关单位为引发恐慌，而将天气图上的颜色改为红色。

法新社查核团队已经揭穿了几个类似但不同版本的说法，而当中出现的语言包括英文、德文、西班牙文、法文、匈牙利文以及波兰文。

本周热浪期间，一个以西文及加泰隆尼亚文分享的贴文说，「过去，当没有必要让民众害怕全球暖化的时候，他们（在天气图上）放的是太阳」。贴文接着说：「如今他们非得替气候图上色，彷佛我们身在地狱一般。」

这则贴文下方的两张并排天气图显示西班牙天气炙热，一张是白色并放上太阳符号，另一张则是暗红色。法新社进行数位调查后发现，这两张图出自两个不同来源、且不同类型的天气图，而非如贴文所说是单一气象预测人员在颜色上玩花样。

而在英、德文方面，上个月热浪期间也有多个类似主张浮出台面。

一则于2022年5月25日发布在脸书（Facebook）的贴文写说：「1986年，这称作正常夏天；今天，他们将图套上红色，称之为极端高温。」

这两张并排的瑞典天气图气温虽差不多，1986年版的是绿色，2022年版的却是橘色。

数位调查发现，这两张天气图的年份都有误，而且来自不同新闻组织，使用的色码也不同。

气候科学家几乎一面倒地同意，人类燃烧化石燃料产生的碳排放让地表愈来愈热，增加了热浪和其他极端天气事件的风险和严重性。

伦敦帝国学院葛拉汉气候变迁研究所（Imperial College London's Grantham Institute for Climate Change）的高阶讲师奥托（Friederike Otto）说：「过去当然也有热浪，但1976年最大的不同是世界其他地方的情况。」

她昨天告诉记者，「1976年，（英国）有一场热浪；而2022年，全世界都有热浪，而且2021、2020、2019年也都一样」。

© 2022 AFP