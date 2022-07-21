新研究发现 哺乳动物恒温特性可能晚2000万年出现

（法新社巴黎20日电） 研究人员分析诸多物种的内耳化石，希望解开「古生物学最大谜题之一」。他们今天说，哺乳动物祖先开始变成恒温动物的时间点，比科学家原本认定的要晚大约2000万年。

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哺乳动物最典型的特性包括恒温及拥有毛发，学界长期以来一直争论哺乳动物到底是什么时候演化出恒温这个特性。

过去研究显示，哺乳动物的祖先在2.52亿年前左右开始演化出恒温性（又称内温性，endothermy），当时大约是二叠纪末期大灭绝发生之际。 但要厘清时间顺序并不容易。葡萄牙里斯本大学的艾拉乌乔（Ricardo Araujo）参与撰写这项刊登在「自然」（Nature）期刊上的新研究，他说：「困难在于我们无法把温度计塞进化石去量体温。」 艾拉乌乔参与的国际研究团队发现一种新方法，利用56个已灭绝哺乳动物祖先物种的内耳半规管来判断体温如何随着时间改变。

研究团队意识到，体温升高时，内耳液体的温度也会升高。

艾拉乌乔以炸薯片的油举例说，原本很黏稠的油，温度升高后就流动得比较顺畅。 流动更顺畅的内耳液体促使动物演化出较窄的半规管，研究员透过测量化石，得以随着时间变化追踪体温。

研究团队开发了一个模型，不仅适用于灭绝的哺乳动物祖先，也适用于人类等现存哺乳动物。他们利用这个模型，追溯到哺乳动物最早的恒温性是在2.33亿年前左右出现，相当于三叠纪晚期。 英国布里斯托大学（University of Bristol）古生物学者班顿（Michael Benton）先前的研究认为哺乳动物祖先在2.52亿年前演化出恒温性，他说，过渡到恒温的过程很可能是分阶段进行，在转换到半规管之前也有几个重要步骤。 但艾拉乌乔说，新研究显示，从地质上而言，恒温性出现得干脆又迅速，不到100万年就有了。他说：「这和学界以前认为的不同，并不是要花数千万年时间的渐进缓慢过程。」

艾拉乌乔说：「恒温动物可以更不受气候反覆变化所影响，能跑得更快更远，探索不同栖地，探索夜晚，探索极地，可以长距离迁徙。当时有很多变革开始定义了哺乳动物，最终也定义了人类。」

© 2022 AFP