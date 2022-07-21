欧洲工人中暑致死意外频传 工会吁订停工温度

（法新社马德里21日电） 热浪持续席卷欧洲，西班牙首都马德里一名街道清洁工中暑身亡，显示户外工作者在极端高温中面临的风险。欧洲各国近期商讨因应措施，工会呼吁订定必须停工的最高温度。

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马德里市政府和工会19日达成协议，当气温高于摄氏39度时，将勒令市内街道清洁工停工，并在异常高温时延后轮班时间，避开最热的时段。

这起协议达成前，一名签订单月工作合约的60岁街道清洁工于16日死亡。过世前一天，他工作时因中暑在街上昏倒，当时马德里的气温逼近摄氏40度。

马德里一名56岁装修工人同天也在工作时死于中暑。急救单位表示，他被发现时失去意识、身体痉挛，体温高达摄氏42.9度。

由于热浪预计将更加频繁和猛烈，各工会正在为清洁工人、农场工人、建筑工人，与其他在高温中工作的劳工推动更多保障措施。

欧洲其他地区本月也有工人因高温致死。欧洲各国当局近几天呼吁民众尽可能在家工作，若要在户外工作则须采取预防措施，例如多摄取水分。

但工会认为这还不够。

西班牙最大工会「工人委员会」（CCOO）表示，必须采取其他措施，降低工人在酷热高温中工作的风险。工会建议替最容易暴露在高温中的工人延长休息时间。

欧洲工会联盟（European Trade Union Confederation）在推特上发文写道：「欧洲需要安全工作的气温上限。没有人应该在不安全的条件下工作。」

英国工会大会（Trades Union Congress）表示，希望「看见法律上的改变」，将摄氏30度订定为必须停工的「最高气温」。

© 2022 AFP