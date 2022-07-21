韦伯望远镜可能发现已知最遥远银河 存在135亿年前

（法新社华盛顿20日电） 韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）首批影像上周才向世人公布，分析资料的科学家今天说，韦伯太空望远镜可能已经发现存在于135亿年前的银河。

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哈佛史密森尼天体物理中心（Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics）科学家纳依度（Rohan Naidu）告诉法新社，这个银河称为GLASS-z13，可追溯至大霹雳发生后3亿年，比先前发现的银河还早约1亿年。 他说：「我们可能观测到最遥远的星光，比历来任何人看过的都还遥远。」 物体距离我们愈远，光线传到我们眼中的时间愈长，因此观测遥远的宇宙，等于是凝视深远的过去。

GLASS-z13银河存在于宇宙最初期时代，但我们还不清楚其确切年龄，因为GLASS-z13可能是在宇宙诞生3亿年内的任何时期形成。 GLASS-z13是在韦伯太空望远镜的主要成像设备近红外线相机（NIRCam）的「初步发布」数据中发现的，但美国国家航空暨太空总署（NASA）上周公布首批影像时并未宣布这项消息。 从红外线转至可见光谱时，在称为「深空」（deep field）的大批遥远宇宙影像中，GLASS-z13看起来像是一团红色物体，中心是白色。

纳依度与同僚组成的全球25名天文学家团队已将研究发现提交科学期刊。目前，这项研究成果存放、公开于「预印本」伺服器，附上尚未经过同侪审查的警示，但已令全球天文学界议论纷纷。 NASA首席科学家朱布肯（Thomas Zurbuchen）在推特说：「天文学纪录摇摇欲坠，有更多纪录快要保不住。」

他又说：「没错，我通常只有在科学研究成果经过同侪审查后才会尽情欢呼，但这看来非常有机会通过审查。」

© 2022 AFP