希腊热浪野火肆虐 大批观光客与居民被迫撤离

（法新社雅典24日电） 热浪发威之际，希腊正对抗4场主要野火，野火已导致大批观光客和居民被迫撤离。除希腊外，西班牙也气温飙升，引发出现更多野火的担忧。

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法新社报导，热浪自23日开始在希腊肆虐，预计将持续10天。预报显示，部分地区气温可能高达摄氏42度。

消防队发言人阿多皮欧斯（Yiannis Artopoios）晚间在记者会上说，希腊正面临「干旱、高温和强风的可怕组合」。

野火在希腊北部、东部和南部肆虐，包括旅游胜地列士波斯岛（Lesbos）。当地24日约有200人遭下令撤离维利萨村（Vrisa），以躲避大火。

列士波斯岛于23日上午10时爆出火苗并往两面延烧，一边朝维利萨村而去，另一侧则发生在瓦捷拉（Vatera）村内。

在东北部的艾佛罗斯（Evros）地区，数百名消防队员正在以黑秃鹰（black vulture）栖息地闻名的达迪亚国家公园（Dadia National Park），全力对抗一场已延烧4天的野火。

艾佛罗斯省省长佩德罗维茨（Dimitris Petrovits）告诉雅典通讯社（Athens News Agency），当局正尽其所能保护当地民众，并治疗受伤的野生动物。

在南部，伯罗奔尼梭半岛（Peloponnese peninsula）的火势导致3个村庄和1个儿童夏令营被迫疏散。克里特岛（Crete）也有一场野火在山谷内肆虐。

在西班牙，延续2周的热浪预计将在哥多华（Cordoba）南部地区带来创纪录的45度高温。

2021年，这个地区才测得西班牙有史以来的最高气温47.7度。

国家气象局表示，自7月9日起持续发威的热浪和伊比利半岛（Iberian Peninsula）年初以来的降雨不足，意味全国面临「极端」火灾风险。

整体来看，今年迄今为止，在法国、西班牙和葡萄牙，野火烧毁的土地面积已超过2021年全年的纪录。付之一炬的地区总面积约51万7881公顷，相当于中美洲加勒比海岛国千里达及托巴哥共和国（Republic of Trinidad and Tobago）。

© 2022 AFP