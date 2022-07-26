俄2024后将退出国际太空站 美国：尚未获告知

（法新社莫斯科26日电） 俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）新任署长波瑞索夫今天告诉总统蒲亭，俄国已决定「在2024年后」退出国际太空站。美国国太空官员表示，俄方尚未将此事告知美方。

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在俄方作此宣布的同时，俄国当局与西方已因俄国出兵乌克兰以及西方对俄国实施多轮前所未见的制裁而致紧张关系升高。 俄罗斯和美国目前在国际太空站（ISS）上并肩合作，这个太空站自1998年进入轨道至今。

波瑞索夫（Yury Borisov）告诉蒲亭（Vladimir Putin）：「当然，我们会履行对伙伴的一切义务，但在2024年后退出太空站的决定已作出。」 他说，「我认为，现在我们该开始组装一个俄罗斯的轨道太空站了」；并称，这是俄国太空计画主要的「当务之急」。

根据克里姆林宫公布的谈话，蒲亭对此答称，「很好」。

但路透社报导，美国国家航空暨太空总署（NASA）国际太空站主任盖登斯（Robyn Gatens）表示，俄方尚未依据太空站的政府间协议规定，将任何这方面的打算告知美方。

到目前为止，太空探测是俄国与美国及其盟邦尚未因乌克兰等紧张问题而受到破坏的少数合作领域之一。

© 2022 AFP