捷克出现森林大火 数十名群众紧急撤离

（法新社布拉格26日电） 捷克北部国家公园今天发生森林大火，消防队紧急疏散了数十名民众。

广告 继续浏览后续

火灾发生在捷克靠近德国边境的波西米亚瑞士国家公园（Bohemian Switzerland National Park）；捷克近日气温迭创历史新高。

捷克乌斯提（Usti nad Labem）地区消防队发言人鲁道夫（Milan Rudolf）表示：「几十名群众必须从景区、童军营地，及受到大火威胁的曼扎（Mezna）和曼兹罗卡（Mezni Louka）这两个社区撤离。」

捷克环境部长安娜哈巴科娃（Anna Hubackova）今天早上前往现场后，发布一则推特说明没有接到人员伤亡的通知，不过「情势相当危急」；昨天是该地区首次发出森林大火警报。

捷克当局今天一共集结了46支消防队的力量，试图扑灭这场大火。此外，鲁道夫表示，德国派遣3个消防单位人员，前往靠近德国一侧的边境进行协助，因火势下午开始蔓延到当地。

这几天来，捷克的气温一直居高不下，昨天更是打破历来7月25日的高温纪录；西部皮尔森（Pilsen）地区最高气温达到摄氏36.4度。

© 2022 AFP