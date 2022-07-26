英国研究：儿童不明原因肝炎可能与同时感染两病毒相关

（法新社华盛顿25日电） 英国研究团队今天宣告好消息，他们研究不明原因的幼儿肝炎病例有了突破，发现这些孩子的严重肝炎与同时感染两种常见病毒有关，与新型冠状病毒无关。

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世界卫生组织（WHO）自去年10月以来，记录了至少1010起不明原因的儿童肝炎病例，包括46人需要移植肝脏和22人死亡。

先前的推论集中在这些病例背后常见的腺病毒感染暴增现象。不过，两项同时但分别在苏格兰和伦敦执行的新研究发现另一种「腺相关病毒2」（AAV2）扮演重要角色，在所有接受检验的患者中，有96%的人身上有这种病毒。

AAV2通常不会致病，也无法在没有另一种病毒存在的情况下自我复制。两个研究团队都认为，同时感染AAV2和腺病毒，或有时是疱疹病毒HHV6，替严重肝炎病例提供了最佳解释。

率领苏格兰研究团队的格拉斯哥大学（University of Glasgow）传染病教授汤姆森（Emma Thomson）在声明中说：「AAV2病毒的存在与莫名的儿童肝炎有关。」但她也提醒，目前还不确定AAV2是否引发肝炎，或只是潜在腺病毒感染的生物标记（biomarker）；腺病毒感染更难发现，却是主要的病原体。

两项研究都已上传到预印本伺服器，须待同侪审查后才会登上期刊。

两项研究都聚焦在肝炎患者和未感染者，发现AAV2更常出现在患者身上。

苏格兰团队的研究进一步检验罹病儿童和未罹病儿童的基因，专注在人类白血球抗原（Human Leukocyte Antigen）不同的地方，这或许可以解释为何有些人较易罹病。

两个研究团队都排除COVID-19（2019冠状病毒疾病）为直接病因。

研究员均未在患者肝脏内发现新型冠状病毒。苏格兰团队虽然发现2/3的患者拥有COVID-19抗体，但比例与当时儿童的整体人口盛行率差不多。

目前还不清楚近期肝炎病例骤增的原因，但两个团队都强调了COVID-19防疫封锁措施降低儿童免疫力或改变病毒传播模式而导致这种情况的可能性。

伯明罕大学（University of Birmingham）儿科肝病教授凯利（Deirdre Kelly）说：「我认为这似乎合理解释了这些病例。看起来同时感染似乎是关键。」凯利并未参与研究。

但她也说，还需要更多研究才能了解为何有些孩子出现严重症状，甚至需要接受移植手术。

汤姆森说，更了解AAV2的季节性传染也很重要。她表示：「可能是腺病毒感染的高峰与AAV2暴露的高峰同时出现，导致较敏感的幼儿不寻常地罹患肝炎。」

© 2022 AFP