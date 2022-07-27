全美最大人造水库因干旱水位降 发现第3具遗体

（法新社洛杉矶26日电） 美国最大人造水库米德湖（Lake Mead）因干旱影响导致水位迅速下降，继数月前一具沉没湖中已久的黑帮受害者尸体重见天日后，昨天管理员在露出的湖底发现第3具人类遗骸。

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美国国家公园管理局（National Park Service）表示，公园管理员昨天接获通报后在米德湖戏水区的砾石滩发现一具人类遗骸，并已着手打捞。

有关这具遗骸年龄或身分的细节还不得而知，当地验尸官将进行检验。

米德湖5月曾引起全球关注，当时有游客发现一个被弃置于湖中的桶内有一名几十年前头部中弹男性的尸骨。

警方认为这起谋杀案发生于1970年代末至1980年代初之间，当时附近沙漠赌城拉斯维加斯的黑社会犯罪集团特别活跃。

几天后米德湖又发现另一具遗体，但没有证据显示涉及任何犯罪行为；当局当时就预测，随着水库水位持续下降，将会发现更多遗体。

历史性旱灾席卷美国西部大部分地区，水库及湖泊水位已下降至前所未有的低水平，供水吃紧。

米德湖水位曾高于海平面365公尺，但在历经20多年的干旱后，现在水位仅高于海平面316公尺，为1930年代水库启用以来的最低水位纪录。

目前米德湖水位每周下降约30公分。

© 2022 AFP