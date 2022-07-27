安哥拉采到300年来最大粉红钻

（法新社雪梨27日电） 澳洲钻石矿业者今天宣布，在非洲安哥拉开采到罕见纯净粉红钻石，据信是3百年来最大，重达170克拉，命名为「露洛玫瑰（The Lulo Rose）」。这枚巨钻未来有可能拍卖出新天价。

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卢卡帕钻石公司（Lucapa Diamond Company）在给投资人的声明中指出，这枚巨钻在安哥拉东北部钻石最丰富地区的露洛（Lulo）矿场发现，是有史以来采到的最大粉红钻石之一。

这颗Type IIa等级的粉红钻是最稀有和纯净的钻石之一，这项历史性发现受到矿场合伙人安哥拉政府高度欢迎。

安哥拉矿产资源部长阿兹维多（Diamantino Azevedo）说：「这次在露洛矿场找到这颗创纪录的壮观粉红钻，持续展现安哥拉在世界舞台上扮演的重要角色」。

这颗钻石将在国际上开放出价购买，可能以令人眩目的高价出售。

虽然露洛玫瑰尚须经切割、抛光才能了解它真正的价值，而且过程中将会失去50%的重量，不过以往类似的粉红钻石都以破纪录的价格售出。

2017年，59.6克拉的「粉红之星（Pink Star）」在香港拍卖会上以7120万美元（约新台币21亿3440万元）高价售出，是有史以来成交价最高的钻石。

© 2022 AFP