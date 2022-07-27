COVID疫情溯源新研究：起自华南海鲜市场

（法新社华盛顿26日电） 根据今天刊登在「科学」（Science）期刊的两份新研究，中国武汉华南海鲜市场确实是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发原点，病毒经由动物传给人类。

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第1份研究分析2019年12月COVID疫情爆发头1个月病例分布的地域，发现第1批病例高度集中武汉华南海鲜批发市场周边。

第2份研究则检视最初1批病例的基因组数据来观察病毒早期演化，得出的结论是，病毒不可能在2019年11月之前就在人类间广泛传播。

两份研究先前都在「预印本」平台发布过，但现在是经过科学界同侪审查后，发表在着名期刊上。

共同撰写两份研究的美国亚利桑那大学（University of Arizona）学者沃洛比（Michael Worobey）曾写信呼吁科学界，对COVID病毒源于实验室的可能性抱持更开放态度。

但今天他在与记者视讯会议时表示，这两份研究的发现让「我现在也认为，此病毒不可能是以透过武汉市场野生动物买卖之外的方式出现」。

先前调查主要聚焦华南海鲜市场这个活体动物市场，但研究人员希望取得更多证据，确定这里真是疫情爆发的起源，而不是导致疫情扩散之地。

这就得在武汉进行社区层级的研究，才能更确定该病毒是「人畜共通」。

第1项研究的团队使用绘图工具，判定世界卫生组织（World Health Organization）发布的头1批病例所在位置，结果发现头174例病例中的155例出现在武汉。

此外，这些案例高度集中在华南市场附近，其中有些病患近期并未造访华南市场，但住在距市场很近的地方。

研究团队表示，现在已知会感染这种病毒的哺乳动物，包括赤狐、猪獾和貉，当时华南海鲜市场都有活体贩售。

研究作者还认为，2020年初的确诊患者与武汉海鲜市场西侧有关联，该侧正是市场贩售活体动物之处。这些早期病例高度集中，与1月和2月在武汉其他地区扩散的情况截然不同。

沃洛比表示：「这告诉我们，病毒并不是神秘地传播，而是真的源于那个市场，然后从那里扩散开来。」

第2份研究的重点，则在于解决病毒早期演化的明显差异。

早期疫情有A、B两个支系，虽然A更接近蝙蝠身上发现的病毒，显示人类的冠状病毒源自于此，且A产生了B，但市场附近发现的B支系多得多。

研究人员运用「分子钟分析」技术来重建演化的时间线，结果发现A不太可能产生B。

可能的剧本是，两个支系分别在2019年11月和2019年12月从市场动物传播给人类，因此研究人员得出结论：2019年11月之前，病毒不太可能存在人类传播。

在这种情况下，市场上可能还有未表现为COVID病例的动物对人类传播。

© 2022 AFP