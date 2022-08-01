欧洲高温破坏攻顶环境 想攀白朗峰难度高

（法新社法国沙木尼31日电） 欧洲今年夏天气温飙高，导致位于法国的白朗峰（Mont Blanc）不断落下冰箱大小般的岩石，令许多想挑战这座西欧最高峰的登山客望而却步。

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欧洲大陆大多数地区最近在热浪和干旱气候侵袭下变得焦枯，白朗峰因而露出巨大裂缝，并引发落石，使得攻顶难度更高、更危险。

白朗峰高4807公尺，称霸阿尔卑斯（Alps）山脉。尽管目前所有7条攻顶路径并未正式封闭，但专家认为，攀登条件恶化如此严重，只有最有经验的登山客能在7月底这个时节成功攻顶。

由于西欧冬季降雪不足，导致处于高海拔位置的冰河露出，并布满裂缝；加上从非洲撒哈拉大沙漠（Sahara）吹来的细沙微粒沉积，使得冰面染上大片灰色或黄色调。

除此之外，高温造成其他伤害：原本让登山客能够跨越山径裂缝的脆弱雪层因而融化，且一颗颗巨大石块沿山坡滚滚落下。

位在法国南部白朗峰山脚下的度假小镇沙木尼（Chamonix）正值观光旺季，每天有数以千计游客搭乘缆车登上白朗峰旁的南针峰（Aiguille du Midi）。

不过，有相对少数登山客则是前往冰河中凿出的一个小洞穴更换装备，准备从这里展开登上白朗峰或是横越白谷（Vallee Blanche）冰河的高海拔跋涉。

这些勇敢的探险家当中，有来自英国苏格兰的华登（Evan Warden）和他的14岁儿子大卫（David）。他们想挑战南针锋底下的冰河，却发现攀登环境「糟透了」。

第一次来到阿尔卑斯山的大卫表示：「我们走过的每个地方都不断有落石，且经常遇到岩缝裂开。」

华登说，他们本来想走「三山」（Trois Monts）路线攀登白朗峰，但因为太冒险而取消计画。「我很久没在这里见过这么多落石。这绝对是全球暖化。」

挪威夫妻档莫尼卡与马坦．安特（Monica and Marten Antheun）为了攀登神话般的白朗峰，已经等了3年；但他们与向导预约的登峰行程，却因为路况不安全而取消。

坦然接受事实的莫尼卡表示：「向导们熟悉这个区域，他们了解状况。我们接受这件事，我们可以以后再来。」

三山路线上一个庇护站的管理员维瑞特（Noe Verite）表示，近几周高温造成白朗峰攀登环境不稳定。他说，他所处位于3613公尺高的庇护站，最近半夜测得气温高达摄氏6度，导致融冰无法再度结冰，迫使登山客只能从这条路线折返。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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