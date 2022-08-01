法葡飙高温 多处爆森林大火

（法新社里斯本31日电） 随着周末气温飙升，葡萄牙和法国今天忙着对付森林大火。葡萄牙里斯本北方的马夫拉（Mafra）地区发生大火，而在法国，至少有4名消防员身受重伤且部分公路关闭。

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法新社报导，大约400名消防员出动到里斯本北方约40公里处救火。电视画面显示，居民拿水管对花园浇水试图减缓火势蔓延，大火还席卷了邻近的森林。

民防首长桑托斯（Paulo Santos）告诉Renascenca电台，当局已采取预防措施，疏散了1间可容纳30人的长照中心人员。

葡萄牙北部和中部也爆发大火，出动1000多名消防人员救火。

根据路沙新闻社（Lusa）消息，当局为了预防起见，另疏散葡萄牙中部奥兰（Ourem）1处海滩的民众，有两人吸入烟雾。

气象单位指出，葡萄牙北部和中部部分地区周末「气温骤升」至摄氏40度以上，预计高温至少会持续到8月2日。

专家将气温飙升归咎于气候变迁，并警告更糟的情况还没有到来。 葡萄牙2017年野火夺走100多条人命的阴影犹存，今年7月初的高温也引发一系列火灾。 根据自然与森林保护研究所（ICNF）提供的最新临时数据，年初以来，已有超过5万8000公顷土地惨遭祝融。

与此同时，法国东南部今天也爆发新火灾，加尔省（ Gard）350公顷土地陷入火海，1名消防员受重伤，马赛（Marseille）附近35公顷地被烧毁，导致公路部分关闭。

法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）表示，下午3时左右尼姆（Nimes）南边城镇奥拜（Aubais）的松树林爆发火灾，「4名消防员受伤」，其中1人「重伤」，手部和脸部都有灼伤，必须由直升机送到蒙贝列（Montpellier）的医院。

© 2022 AFP