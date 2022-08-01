肯塔基州洪灾累计28死 恶劣气候恐增加搜救难度

（法新社肯塔基州杰克逊31日电） 美国肯塔基州毁灭性洪灾的死亡人数今天增至28，州长贝希尔预测未来几周人数还会继续上升。救难人员则将在恶劣天气下，挨家挨户寻找受害者。

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洪水冲毁桥梁、卷走屋宅，将道路变成河流，造成至少28人死亡。州政府官员表示，目前山区一些地方仍然无法进入。手机收讯不良也让救援工作变得更加复杂。

肯塔基州长贝希尔（Andy Beshear）告诉美国国家广播公司（NBC）「会晤新闻界」（Meet the Press）说：「这是我们史上见过的最具破坏性、最致命的洪水之一…此刻我们试图走出泥沼，而大雨一直在下。」

从27日开始下的豪雨引发洪水，致死人数预期还会攀升。

他说：「未来几周我们还会发现更多遗体，许多人被冲到数百码之外，距离他们失踪地点可能有1/4英里远。」

法新社报导，贝希尔今天巡视了3郡受灾地区。他说，州内各个豪雨灾区有逾350人暂住在避难所。

肯塔基州东部一些地区通报，24小时内累积雨量超过200毫米。

在怀特斯堡（Whitesburg），肯塔基河北岔口的水位在短短数小时内暴涨到20英尺，远高于先前创下的14.7英尺纪录。

美国国家气象局（National Weather Service）天气预报中心警告，明天美国会有大片地区可能发生洪灾，包括肯塔基州中部和东部。

总统拜登已经针对肯塔基州洪灾发布重大灾难状态，允许拨出联邦资金来协助地方救援工作。（译者：纪锦玲）

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