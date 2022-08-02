加州今年最大野火酿2死 消防员雷击威胁下救火

（法新社加州怀里卡1日电） 加州消防员今天面临「极其危险」情况，正奋力拯救一个8000人社区；在雷击的威胁下，火势可能加剧。这场大火已造成至少两人丧生，成为加州今年来规模最大的野火。

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法新社报导，数以百计的消防人员正与快速延烧的麦金尼大火（McKinney Fire）搏斗。在加州与俄勒冈州交界附近，这场大火已蹂躏超过5万5000英亩土地，迫使数千人撤离家园。

与此同时，美国国家气象局（National Weather Service）发布警报，提醒当地可能出现旱雷，也就是在没有带来亟需的降雨下，出现强大雷击。

汇整火灾讯息的跨机构网站「加州森林防火厅」（CalFire）说：「这些情况对消防员来说可能极其危险，因为风势可能不稳定而且非常强劲，导致火势往任何方向延烧。」

加州及美国西部的大部分地区，目前正处于1000多年来最严重的干旱。

麦金尼大火昨天夺走第一批人命，锡斯基尤郡（Siskiyou County）警长办公室表示，消防队员在克拉玛斯河镇（Klamath River）一栋住宅的车道上发现一辆烧毁的汽车，内有两人死亡。

警长拉鲁（Jeremiah LaRue）说，这对夫妇可能在试图逃跑时被迅速蔓延的大火困住。

加州州长纽松（Gavin Newsom）宣布，锡斯基尤郡进入紧急状态，2000多名乡村居民收到疏散命令。

超过摄氏38度的热浪、干燥的地形以及挟带强风的雷暴，使得消防人员灭火工作变得更加复杂。

克拉玛斯国家森林局（Klamath National Forest service）在声明中说，「预计大火将向四面八方蔓延」，并发出「雷暴和闪电警报，雷暴胞（thunderstorm cells）附近可能会有时速50到80公里的阵风」。

锡斯基尤郡警长办公室说，大火已经摧毁了怀里卡（Yreka）周围地区100多座建筑，包括房屋、一家杂货店和社区中心，所幸尚未吞噬掉这7800人的城镇。

麦金尼大火已是加州今年来最大的野火，但比起去年烧毁近100万英亩的迪克西大火（Dixie Fire），规模仍小得多。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP