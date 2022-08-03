透视时间与尘埃 韦伯望远镜拍到车轮星系清晰影像

（法新社巴黎2日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）与欧洲太空总署今天表示，韦伯太空望远镜透视时间与大量尘埃，捕捉到车轮星系的新影像，以前所未见的清晰度拍到会旋转的缤纷外环。

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车轮星系（Cartwheel Galaxy）位于距地球约5亿光年外的玉夫座（Sculptor），是在两个星系发生壮观的对撞时，形成目前的样子。

美国航太总署与欧洲太空总署（European Space Agency）发表联合声明说，这次的碰撞让车轮星系的两个环从中心扩大开来，「像朝池塘丢掷石头般，有阵阵涟漪扩散开来」。

声明又提到，较小的白环仍靠近车轮星系中心，有五颜六色的外环往宇宙扩张了约4亿4400万年。

外环在扩张时碰到气体，促成新的恒星形成。

哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）先前曾捕捉到这个罕见环星系的影像，跟我们所在的银河系一样，车轮星系据信是螺旋星系，之后被较小的入侵星系撞到。

但韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）捕捉到更清晰的影像。韦伯太空望远镜于2021年12月发射升空，上个月向全球盛大公布首批影像。

美国航太总署与欧洲太空总署说，韦伯太空望远镜侦测红外线光的能力，让韦伯可以穿透遮蔽车轮星系的「大量高温尘埃」。

他们说，这揭露了车轮星系中恒星形成的新细节，以及中心超大质量黑洞的行为。

韦伯太空望远镜也能侦测富含碳氢化合物等化学物质的区域，以及类似地球上尘粒的尘埃。

在车轮星系后面，有两个较小的星系明亮地闪耀着，还可看见它们后面还有更多星系。

美国航太总署与欧洲太空总署表示，车轮星系仍处于「瞬息万变的阶段」。

「韦伯让我们一窥车轮星系的目前阶段，也让我们理解车轮星系过去发生的事及未来将如何演化。」

© 2022 AFP