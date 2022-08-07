白鲸误入塞纳河 法国抢救准备施打维生素

（法新社法国勒恩6日电） 法国当局正极力拯救一只游进塞纳河的白鲸，由于白鲸拒绝进食，营养不良，当局准备今天为它注射维生素。

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法新社报导，这只明显体重不足的白鲸，2日首次被人发现在塞纳河现踪。它目前位置在首都巴黎（Paris）以北约70公里。塞纳河流经巴黎注入英吉利海峡。

负责监督救援行动的诺曼第大区（Normandy）厄尔省（Eure）高阶警官多利亚特-普泽（Isabelle Dorliat-Pouzet）告诉记者：「它非常消瘦，似乎吃不下东西。」

她说，救援人员曾尝试喂它冷冻鲱鱼，又试活鳟鱼，但它似乎不接受。她说，希望注射维生素能刺激它的食欲。

这位警官表示，当局正考量是否将这只白鲸留在塞纳河水道以便它恢复食欲，或将它引导回大海。她补充说目前尚未做出决定。

她表示，白鲸苍白的皮肤上已出现了小斑点，但科学家们尚无法确定，这些斑点是否因它身处淡水之中而自然发生，或是健康出问题的迹象。

法国海洋哺乳动物研究组织GECC副主席毛杰（Gerard Mauger）昨天告诉法新社，虽然白鲸是一种非常善于交际的哺乳动物，「但它行为与前一天一样，看起来很紧张。只是短暂地浮出水面，然后是长时间潜入水中」。

根据声纳纪录，这只白鲸发出的鸣叫声非常少，让人更进一步担心它的健康情况。

白鲸通常只出现在寒冷的北极水域，虽然会在秋季冰块形成时南迁寻觅食物，但很少南游如此之远。

这是自1948年以来，法国河流第2次有白鲸现踪。上一次有渔民在罗亚尔河河口发现一只白鲸困在鱼网。

今年5月也发生虎鲸误入塞纳河的事件，当时专家试图引导它重回大海却以失败告终，最后死亡。（译者：纪锦玲）

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