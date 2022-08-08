抢救误入塞纳河白鲸 法国专家不敢抱太大希望

（法新社法国圣比尔拉加仁7日电） 法国当局力图拯救一只误入塞纳河、营养不良的白鲸，救援人员今天表示他们在与时间赛跑，盼能找到解决办法，但希望一点一滴地流逝。

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法新社报导，这只白鲸2日首次被发现在塞纳河（Seine River）现踪。自5日以来，它一直停留在法国首都巴黎以北约70公里处的两道闸门之间。塞纳河流经巴黎注入英吉利海峡（English Channel）。

但将这只白鲸留在两闸门之间的温暖死水中，不再是一种选择。 法国海洋守护者协会（Sea Shepherd France）负责人艾森拉莉（Lamya Essemlali）告诉法新社：「必须在接下来的24至48小时内将它移走，这些条件对它不利。」

艾森拉莉说，专家们在「与时间赛跑」，抢救这只明显体重过轻的白鲸，但不敢抱太大希望。

她说：「我们都怀疑它有能力可以自行游回大海。即便我们有可能利用船来『逼』它，那也是极其危险的。」

艾森拉莉表示，在游到两道闸门之间前，「它原本倾向朝巴黎前进。如果它到那里会很糟糕」。

不过，她说：「目前仍排除安乐死的选项，因为在这个阶段还为时过早。」

艾森拉莉与专家及法国官员会谈后表示，白鲸仍有「精力…转过头来，对刺激做出反应」。

虽然救援人员曾试着喂它冷冻鲱鱼和活鳟鱼，但它拒绝进食。

艾森拉莉说：「它没胃口，肯定是有事的症状…一种疾病。它营养不良，若不是已有数个月之久，也是有几周时间了。它已不再在海上进食了。」

负责监督救援工作的诺曼第大区（Normandy）厄尔省（Eure）警方今天发布声明指出，昨天兽医已经使用「维生素产品来刺激它的食欲」。

声明说，昨天在白鲸苍白皮肤上发现的小斑点是身处淡水所致。

当局正在考量的选项之一是将白鲸带离开水域，给它维生素，检查生病的原因，一旦白鲸恢复体力，最终将它运送到大海去。

艾弗勒（Evreux）高阶警官多利亚特-普泽（Isabelle Dorliat-Pouzet）说，另一个是「让它安宁地结束生命，就像一个病得很重、没有多少生存机会的人」。（译者：纪锦玲）

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