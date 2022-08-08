西班牙连年干旱 重新思考用水方式

（法新社马德里7日电） 面临空前干旱与沙漠化威胁，西班牙正重新思考用水方式。西班牙的水源主要用于灌溉作物。

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西班牙生态转型与人口挑战部长黎贝拉（Teresa Ribera）谈起缺雨情况时表示：「我们必须非常小心且负起责任，而不是假装没看见问题。」

和法国与义大利一样，西班牙历经不寻常干燥的冬季之后，今夏连番遭热浪侵袭。

8月份水库存量仅剩40.4%，较过去10年同期平均值少20个百分点。

官员因应之道是限制用水，特别是南部安达鲁西亚（Andalusia）地区。当地生产欧洲大部分蔬果，但水库水位特别低，仅剩满水量的25%。

西班牙哈安大学（University of Jaen）水文学教授希梅内斯（Rosario Jimenez）表示，由于这是与气候变迁相关的长期趋势，更让人忧心忡忡。

根据上月「自然地球科学」（Nature Geoscience）发表的研究，受到气候变迁引发的大气高压系统影响，西班牙部分地区正经历1000年来最干旱的时刻，「绿色和平组织」（Greenpeace）估计，西班牙75%地区可能沙漠化。

西班牙打造发达的水坝网，为农场和城镇提供水资源。20世纪共建造1200座大型水坝，人均水坝数量为全欧之冠。

根据生态转型部网站，水坝网的发达，让西班牙得以把可灌溉土地从90万公顷提高到340万公顷，生态转型部甚至还说，这套水源管理系统是「成功典范」。

但许多专家表示，这套系统的限度现在慢慢浮现。

绿色和平西班牙分部水专家巴雷亚（Julio Barea）表示，这些水坝「有其用处」，但却也鼓励「过度开发」水源，而水坝阻挡自然河道，也导致水质下降。

西班牙的用水方式也是一大问题，巴雷亚说：「当水变得越来越稀少时，消耗量却未停止增长。」

西班牙是全球第2多游客造访的国家，大量水资源用在游泳池与高尔夫球场等观光基础建设，但最大宗用水还是农业，全国超过8成的水资源用在灌溉，有时用于种植不适合在干燥气候生长的草莓和酪梨等作物，出口到欧洲其他国家。

新水文化基金会（FNCA）生物学家马蒂内兹（Julia Martinez）表示，西班牙在灌溉方面的使用「不合理」，「我们不能在居民缺水的情况下，成为欧洲的蔬菜园」。

社会党籍总理桑杰士（Pedro Sanchez）上月采纳一项策略性的计画，包括推广水回收、「有效理性」运用资源等措施，要让源管理系统适应「全球暖化冲击」。

© 2022 AFP