研究：升温不限2度内 最大冰层融化恐让海平面升5公尺

（法新社伦敦10日电） 根据今天发表的英国研究，如果全球升温超过摄氏2度，世界最大冰层（ice sheet）会在数世纪间让海平面升高「数公尺」。

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杜伦大学（Durham University）研究人员指出，若无法减少全球温室气体排放，融化中的南极洲东部冰层（East Antarctica Ice Sheet, EAIS）可能在公元2100年前让海平面升高近半公尺。

研究团队表示，若在那之后温室气体排放仍未缓和，南极洲东部冰层就可能在公元2300年前造成全球海平面升高1至3公尺，2500年前升高2至5公尺。

报告指出，就算温室气体排放大幅降低，南极洲东部冰层仍可能在2100年前导致海平面升高约2公分。

论文第一作者、杜伦大学地理系教授史托克斯（Chris Stokes）表示：「我们分析的重要结论是，南极洲东部冰层的命运，主要仍掌握在我们手上。」

「把全球升温限制在巴黎气候协定（Paris Climate Agreement）定下的摄氏2度以内，应该意味能避免最坏状况，甚至有可能阻止南极洲东部冰层融化，进而限制其对全球海平面升高的冲击。」

但研究也指出，预估的最坏状况「非常可能」发生。

研究人员以电脑模拟2100、2300、2500年不同温室气体排放程度与气温对南极洲东部冰层的影响。

他们发现证据显示，300万年前气温较今日高约摄氏2至4度时，南极洲东部冰层部分「崩塌，造成海平面升高数公尺」。

「就算只有40万年前━以地质年代而言并不久━也有证据显示，仅摄氏1至2度的增温造成一部分的南极洲东部冰层内缩了700公里」。

研究报告发表在「自然」（Nature）期刊。

© 2022 AFP