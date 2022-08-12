研究：北极暖化比地球其余地区快4倍

（法新社巴黎11日电） 根据今天发布的一项研究，北极过去40年来的升温速度比地球其余地区快近4倍，意味现有气候模型低估了极地的升温速度。

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联合国气候科学小组在2019年特别报告中指出，由于「北极放大现象」（Arctic amplification），北极正以「全球平均逾两倍」的速度暖化。

海冰和雪本可自然反射太阳热量，但当它们融化成海水时，海水会吸收热量，就会产生北极放大现象。

科学家们长期以来一致认为北极正在迅速变暖，但随着研究时间范围和北极地理区域构成定义不同，估计值也有所不同。

挪威和芬兰研究团队分析了1979年以来多项卫星研究汇集的4组温度数据，范围包含整个北极圈。

他们发现，平均而言，数据显示北极每10年升温摄氏0.75度，比地球其余地区快近4倍。

芬兰气象研究所（Finnish Meteorological Institute）学者李波宁（Antti Lipponen）是这项研究的共同作者，他告诉法新社：「文献中的观点是，北极变暖速度大约是全球平均的两倍，所以我们估计的暖化速度比一般数值要高这么多，我觉得有点惊讶。」

这篇发表在「地球与环境通讯」（Communications Earth & Environment）期刊的研究发现，在北极圈内，暖化速度也存在很明显的区域性差异。

举例来说，在挪威斯瓦巴群岛（Svalbard）和俄罗斯新地岛群岛（Novaya Zemlya）附近的欧亚部分（Eurasian）北极海，每10年升温高达摄氏1.25度，比世界其余地区快7倍。

研究小组发现，即使最先进的气候模型预测北极暖化速度，也比他们观测到的数据低了约1/3。 研究小组说，这种差异可能是由于先前的模型估计值因持续进行北极相关建模而过时了。

李波宁表示：「也许下一步是检视这些模型，我真的很想知道为什么这些模型不能重现我们在观测中看到的东西，以及这对未来的气候预测会有什么影响。」

除了对当地社区和依赖海冰捕猎的野生动物产生深远冲击外，北极地区的剧烈暖化也将影响世界各地。 最近有些研究警告，格陵兰（Greenland）冰层可能正接近融化的「临界点」，其中所含的冰冻水足以将海平面拉高约6公尺。

李波宁说：「气候变化是由人类引起。随着北极变暖，冰川也将融化，这将影响全球的海平面。」

他还说：「北极正在发生一些事情，将影响我们所有人。」

© 2022 AFP