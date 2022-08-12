美国发现冰河时期人类脚印 揭北美最早原住民生活

（法新社洛杉矶11日电） 美国考古学研究人员近期在一处沙漠发现冰河时期狩猎采集者所留下的脚印，为研究北美洲最早期的人类居民提供了新线索。 在美国西部犹他州（Utah）干涸河床发现的数十个人类脚印化石，揭露了1万2000多年前地球正要开始解冻时，北美洲大陆原住民的生活细节。

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研究人员杜克（Daron Duke）和鄂班（Thomas Urban）发现脚印前正驾车驶越希尔空军基地（Hill Air Force Base），并闲聊着有关人类脚印的话题。若不是他们偶然瞥见车外的脚印，这些化石现在可能仍不为人所知。 他们发现化石后历经了数天的仔细挖掘；杜克有时甚至趴在地上，以确认这些脚印是否为北美洲最早人类居民留下的足迹。 最终，他们发现由成人及儿童共同留下的88个清晰脚印。 杜克说：「我发现他们是光着脚…踩到了看似底层为泥浆的浅滩，而当他们抬起脚的那一刻，沙子填满了脚印并完美地保存了下来。」 新发现的人类脚印化石丰富了北美洲原有的大量考古发现，包括石器、使用菸草的痕迹、鸟类遗骨和营火遗迹等，为肖肖尼人（Shoshone）提供了更完整的记录，并证明他们自1万3000年前持续居住于此。

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