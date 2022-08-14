欧洲今年野火肆虐面积近66万公顷 创历年同期纪录

（法新社巴黎14日电） 根据欧洲联盟的卫星观测机构，欧洲地区1月以来已有近66万公顷土地惨遭野火蹂躏，猛暑可能还没结束，但2022年已创纪录。

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地中海国家虽通常是欧洲发生野火的主要国家，但今年其他国家爆发的野火火势也同样严重。

欧盟许多国家今年的野火迫使民众逃离家园，不少建物和森林遭大火吞噬，像是奥地利、克罗埃西亚、法国、希腊、葡萄牙和西班牙。

根据欧洲森林火灾资讯系统（European Forest Fire Information System），今年到目前为止约65万9541公顷土地遭野火蹂躏，创下2006年开始有纪录以来每年同一时期的纪录。

欧洲森林火灾资讯系统使用欧洲联盟哥白尼大气监控机构（EU's Copernicus Atmosphere Monitoring Service ，CAMS）的卫星数据。

欧洲联盟哥白尼大气监控机构12日表示，今年西南欧的野火活动改写纪录，并警告西欧一大部分地区现在处于「极端火灾危险」。

欧洲森林火灾资讯系统协调专员圣米格尔（Jesus San-Miguel）指出：「2022年（至今）已创纪录，（全年则）仅低于2017年。」2017年截至8月13日，总计有42万913公顷遭野火肆虐，当年年底扩大至98万8087公顷。

圣米格尔说：「今年干旱和高温情况冲击全欧洲，区域整体情况令人忧心，况且我们还处于野火季中。」

圣米格尔还说，自2010年以来，欧洲中部和北部有发生越来越多野火的趋势，「境内通常没经历过野火的国家」也传出野火。

「欧洲地区的野火季主要发生在地中海国家，除了某些年，像是今年，中部和北部地区也传出野火。」

© 2022 AFP