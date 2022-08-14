法国力搏各地野火 忧风势再度引燃大火

（法新社法国奥斯唐13日电） 法国消防人员今天奋力与东南部的野火搏斗；与此同时，官员对另一场位置更西、似已获控制的大火也不敢掉以轻心。

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法新社报导，今年夏天，法国除因历史性干旱迫使全国各地限制用水之外，也遭遇一连串专家直指与气候变迁有关的热浪。

官员表示，南部城市土鲁斯（Toulouse）附近的阿维隆省（Aveyron）再次燃起「猛烈」大火，迫使130多人疏散；而东南城市里昂（Lyon）以南的德龙省（Drome）另一场大火也在蔓延。

阿维隆和德龙的大火摧毁了超过1200公顷的土地。

另外，西北部布列塔尼大区（Brittany），传说中亚瑟王留下踪迹的布洛塞里昂德森林（Broceliande）也发生大火，烧毁了近400公顷土地；但官员今天表示，火势已不再蔓延。

警方声明指出，西南城市波尔多（Bordeaux）周围的吉伦特省（Gironde）和朗德省（Landes），一条长达40公里的火线「连夜下来，同样没有显着蔓延」。消防员正在火线外围灭火。

但官员表示，由于这条火线过去重新燃起过一次，现在说火势已获控制还言之过早。

官员们怀疑，最近的突发大火可能是遭到纵火，火灾自9日以来已经烧毁了7400公顷土地。

气象预报员预测，此区今晚预料会出现大雷雨，阵风风速可达每小时60公里。

吉伦特省消防暨救援人员警告说，这样的风势可能导致目前「处于暂停状态」的大火再度燃起。

为了控制情势，吉伦特省消防员今天忙着用水浇淋炙热且仍在冒烟的土地。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP